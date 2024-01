Roberto De Carolis | chi è il nuovo fidanzato del famoso di “Amici”

Leggi su tvzap

(Di domenica 7 gennaio 2024) Personaggi tv.De, è ildi un ex vincitore del talent show Mediaset “”? Chi è e cosa fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua dopo la foto) Leggi anche: Spettacolo in lutto, addio all’amato attore dell’iconica serie Tv Leggi anche: Maneskin, la triste notizia che sta sconvolgendo i fan di tutto il mondoDe, il compagni è un ex vincitore diDeè un ragazzo sconosciuto agli occhi dei riflettori. Quest’anno è finito alla ribalta per essersicon un ex vincitore del noto talent show Mediaset “”.Chi è il...