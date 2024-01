Roberta Bertacchi | trovata impiccata con una sciarpa | i dubbi sulla sua morte

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una ragazza di 26 anni,, è stata risenza vita nella sua casa a Casarano, in provincia di Lecce, nella giornata di sabato 6 gennaio 2024, in cui viveva da poco. Secondo quanto riporta Sky Tg24, la giovane eracon unadella squadra di calcio del Casarano legata alla pensilina del balcone. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni vicini, che hanno notato il corpo e preso contatto con il 118, al momento dell’intervento non hanno potuto però fare altro se non constatarne il decesso. Sul posto sono così intervenuti anche i Carabinieri e la Scientifica, che hanno provveduto anche a mettere sotto sequestro l’abitazione. Vi raccomandiamo... ...

Proseguono le indagini sulla morte della 26ennee si concentrano sulla sua vita privata.Estratto dell'articolo di Claudio Tadicini per www.corriere.itLei trovata impiccata in casa con una sciarpa attorno al collo, il fidanzato portato in caserma per essere ascoltato. Si propende per l'ipotesi del suicidio ma la presenza di alcuni .E' morta così la 26enne Roberta Bertacchi. Nonostante la scena che si sono trovati davanti gli investigatori porti a escludere altre ipotesi che non siano il suicidio, gli inquirenti hanno deciso di ...Proseguono le indagini sulla morte della 26enne Roberta Bertacchi e si concentrano sulla sua vita privata. (ANSA) ...