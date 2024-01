Roberta Bertacchi | giallo sulla ragazza trovata impiccata a Lecce con una sciarpa sul balcone di casa Ipotesi suicidio | ascoltato il fidanzato

La giovane ha perso la vita nel leccese: si pensa a un suicidio, ma gli inquirenti non scartano, al momento, nemmeno l'ipotesi del probabile ...Una ragazza di 26 anni,, è stata trovata morta nella casa a Casarano, in provincia di Lecce, in cui viveva da poco. La giovane era impiccata sul balcone, con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano ...CASARANO - La periferia di Casarano (Le) è stata scossa dalla tragica scoperta di Roberta Bertacchi, una giovane donna di 26 anni, ritrovata impiccata sul balcone della casa in cui viveva in affitto i ...Rafa Nadal non sarà in campo agli Australian Open, primo Slam della stagione. Lo spagnolo lo ha annunciato con un post su Instagram nel quale spiega che nell'ultima partita del torneo ...