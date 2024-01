Ritorno al nucleare | nel 2024 l’Ue è a un bivio | le promesse dell’energia atomica alla prova delle Europee

Leggi su open.online

(Di domenica 7 gennaio 2024) Quando si parla di transizione energetica, non c’è tema più divisivo del. Per alcuni, l’energiaè indispensabile per raggiungere gli obiettivi di emissioni zero e contrastare i cambiamenti climatici. Per altri, si tratta di una tecnologia obsoleta e troppo costosa, che non regge il confronto con le rinnovabili. Per certi versi, il 2023 è stato l’anno in cui ilè tornato a prendersi la scena. Lo scorso dicembre, è stato menzionato per la prima volta in modo esplicito nel documento finale della Cop28 di Dubai e un gruppo di 20 paesi ha firmato un patto per «triplicare le capacità energetiche nucleari nel mondo entro il 2050». Poche settimane più tardi, l’Unione Europea ha inserito l’energiatra le tecnologie considerate «strategiche» per raggiungere l’obiettivo...