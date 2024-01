Rigore Roma | Gasperini al quarto uomo | «Questa è una comica»

Succede all'84' di Roma - Cremonese , partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico giallorosso, José Mourinho , si siede in panchina e ... (247.libero)

Roma – Big match domenicale per la Roma, che all’Olimpico contro l’Atalanta si gioca punti importanti per l’accesso alla prossima Champions League. ... ()

Un Olimpico da grandi occasioni è il palcoscenico d'eccezione di- Atalanta , big match da Champions che chiude la diciannovesima giornata di Serie A. Nell'attesa del derby di Coppa Italia contro la Lazio , i giallorossi di José Mourinho iniziano così otto ...Per l'ex jolly proveniente dallasi sta parlando di 'problemino' muscolare . È altresì curioso ...a parte non ha brillato come la catena di satelliti Starlink di Space X in una notte senza ...La Roma trova il pareggio contro l’Atalanta. Al 39’ Ruggeri colpisce Kardsorp in area e per l’arbitro è calcio di rigore dopo la review al Var. Dal dischetto si presenta Dybala che spiazza Carnesecchi ...La Juventus vince la Supercoppa Femminile 2023/24. Battuta oggi pomeriggio la Roma, sfida decisa dal gol di Garbino nella ripresa dopo l'1-1 maturato nel primo tempo: le ragazze di ...