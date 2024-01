Riduzione delle ore di sostegno ad uno studente | i tagli alla spesa pubblica non sono un motivo valido Sentenza

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dei ricorrenti agivano contro la decisione di un DS con la quale si attribuivaminore un numero di ore discolastico inferiore rispetto a quelle spettante, lamentando l’insufficienzaore diassegnate all’alunna e chiedendo, per l’anno scolastico in corso, l’assegnazione di un insegnante dicon copertura totaleore di frequenzalezioni scolastiche (La minore è stata, infatti, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992). Si pronuncia nei modi interessanti che ora vedremo il TAR per la Campania condel 3/1/24 N. 00064/2024. L'articolo .