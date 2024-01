Riassunto | I primi pazienti al mondo trattati con il nuovo sistema di istotripsia Edison®

Leggi su seriea24

(Di domenica 7 gennaio 2024) I più importanti centri statunitensi lanciano programmi terapeutici innovativi per il fegato a base diMINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–HistoSonics, ( Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Per informazioni per i mediaContatto per i media:Josh KingVice Presidente, Accesso al mercato globaleEmail : [email protected] . : +1 608.332.8124 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .