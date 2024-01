REPUBBLICA GENOVA - Genoa | felicità Gudmundsson | Ora insistere | guai a rilassarsi

Classe 1938, nato a, titolare di 3 record italiani, Over 70, Over 75 e Over 80, e di uno mondiale, l'Over 75, Persi è Cavaliere per Meriti della, nominato dal Presidente Scalfaro e ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "La prima parte di stagione è stata buona, ma voglio fare ancora meglio". L'edizione genovese del quotidiano La, riporta le dichiarazioni di Albert Gudmundsson che svolge un bilancio del girone di andata del Genoa. "Il mio ultimo gol - ha aggiunto - ha aiutato il Genoa ad ottenere punti importanti ...A decretarlo la speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana ... Torino (244.181,95 euro), Genova (201.352,38), Perugia (134.117,20) ...Classe 1938, nato a Genova, titolare di 3 record italiani, Over 70, Over 75 e Over 80, e di uno mondiale, l’Over 75, Persi è Cavaliere per Meriti della Repubblica, nominato dal Presidente Scalfaro e ...