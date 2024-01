Reportage dal parco verde di Caivano Napoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Siamo stati a, vicino a, noto come una delle più grandi piazze di spaccio in Europa dove si sono consumati orrori sui minori. Molte famiglie vivono qui come in una prigione a cielo aperto, vittime di un sistema violento. Lo Stato se ne è finalmente accorto, ma sono le associazioni e le iniziative di alcuni abitanti a contrastare il degrado e a vincere il sentimento di sfiducia nelle istituzioni

...pagatoQatar, secondo Mediapart, sono apparsi su France Football due articoli di Pascal Ferré, molto elogiativi per il futuro organizzatore del campionato del mondo, in particolare un...... una reazione contro le politiche che, secondo molti, rendevano il Paese troppo dipendentesuo ... Wang Ya - june, un'altra delle protagoniste deldel FT , fornisce un esempio perfetto dell'...Il Nazareno esce dal suo Paese per ritirarsi con i discepoli nella zona di Tiro e Sidone, nella terra che gli ebrei chiamavano cananea, e i romani fenicia. I suoi abitanti sono considerati molto male ...Non ultimi gli avvenimenti di quest’estate. Sono passati tre mesi dal blitz ordinato dal governo Meloni per ripulire il quartiere e, dalle testimonianze raccolte, quest’operazione, oltre ad avere ...