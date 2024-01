Regionali in Sardegna | Deidda FdI | “C’è un confronto | ma…”

Leggi su notizie

(Di domenica 7 gennaio 2024) Salvatore, esponente di Fratelli d’Italia, in un’intervista a ‘Libero’ si sofferma sulleine manda un messaggio alla sinistra. L’ingresso del nuovo anno avvicina le elezioniin. Nel centrodestra ancora la scelta sul candidato non è stata fatta, main un’intervista a Libero sottolinea: “Noi lavoriamo per rimanere uniti. Non ci divideremo un nome. Proprio per questo motivo non voglio parlare di fibrillazioni“.sullein– Notizie.com – © Ansa“Noi inabbiamo l’ambizione che sia il tavolo regionale del centrodestra a decidere il nome – aggiunge– e poi la ratifica deve arrivare da quello nazionale. Questo è ciò ...