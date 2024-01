Recita dell' Epifania | decine di intossicati in una chiesa Quattro bambini in camera iperbarica

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI -dal monossido di carbonio a Cortona, sono stati trasferiti stanotte inall'ospedale di Careggi a Firenze dall'ospedale San Donato di Arezzo. L'intossicazione era avvenuta ieri nel primo pomeriggio all'internodi San Bartolomeo di Pergo, comune di Cortona, durante una festa parrocchiale in occasione. Circa 100 le persone presenti all'interno dei locali. Era stato il malore di duea destare l'allarme. Laera stata aperta subito, ma i malori sono proseguiti anche all'esterno. In tutto 27 le persone soccorse sul posto dai sanitari del 118 e 13 quelle inviate immediatamente ai vari ospedalia ...

Il 118 è intervenuto a Pergo. In 13 trasportati in ospedale, molti i piccoli coinvolti. I più gravi sono tre adulti portati a Grosseto e Careggi per ... (repubblica)

commenta A Pergo , frazione del comune di Cortona ( Arezzo ) , la recita in parrocchia per festeggiare la Befana è finita con 27 intossicati dal ... (247.libero)

Il fatto è avvenuto ieri, sabato 6 gennaio, durante unaa cui assistevano un centinaio di ... Ringrazio i soccorritori e tutto il personale sanitario, le forze'ordine e di protezione civile ...Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata'attore. Dove e quando è nato, età, ... La carriera di Luca Argentero Nel 2007 Argenteroin Saturno contro , diretto da Ferzan Özpetek ...Quattro bambini trasferiti all’ospedale di Careggi. Spunta una lettera aperta di critiche contro il parroco. Don Piero Sabatini: “Avevamo fatto tutti i controlli dopo la precedente fuga di monossido d ...Nell'Aretino, 4 bimbi restano in iperbarica, non sono in pericolo di vita, dimissioni per gli altri 23 intossicati (ANSA) ...