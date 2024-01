Real Madrid | Ancelotti rassicura sulle condizioni di un titolare

Ad un anno dalla scomparsa di Vialli, Gianluca Pessotto ricorda il suo ex compagno di squadra alla Juve in un’intervista a TuttoSport. Quando ... (ilnapolista)

Real Madrid e Arandina si sfidano nel match valido per i sedicesimi di finale di Copa del Rey 2023 / 2024 . Partita secca, in casa della compagine ... (sportface)

Che sfortuna per Carlo Ancelotti ed il Real Madrid : anche Lucas Vazquez si infortuna in allenamento , tre settimane di stop (itasportpress)

Una vittoria fondamentale per staccare l'Atletico e tenere il passo die Girona, che il giorno prima avevano vinto i propri incontri. Insomma, un sorriso per il tecnico dei blaugrana, che ...San Siro , il Signal Iduna Park di Dortmund ma anche l 'Allianz Arena e lo stadio Olimpico . Andare allo stadio è la forma più alta del tifo e ci sono alcuni club i cu i tifosi fanno registrare numeri ...Giallorossi nella Top10 per media spettatori nell'anno 2023 davanti a tanti club tra cui anche quello guidato da Ancelotti ...Gesto straordinario della giovane stella del Real Madrid, che ha visto dalla panchina un raccattapalle visibilmente infreddolito e ha deciso di avvolgerlo con il plaid dei Blancos. É successo tutto in ...