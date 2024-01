Raimondo Todaro fa infuriare i professionisti | sua moglie Francesca Tocca chiede le scuse in diretta VIDEO

A stilare le classifiche di canto e di ballo i professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo,e la maestra Alessandra Celentano . A giudicare la gara di canto ...ha litigato con Francesca Tocca per via della coreografia di Giovanni che ha affrontato due coreografie (tra le 4 preparate),gli ha detto che in settimana non ha avuto ...La puntata di Amici in onda oggi, 7 gennaio, è ricca di momenti divertenti ed emozionanti, ma anche di liti tra i prof e non solo. Secondo le ultime anticipazioni apparse su X dopo ...Valentin Alexandru Dumitru, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, sta frequentando la protagonista di un noto reality. Ecco chi ...