Raid su Gaza e in Cisgiordania | oltre 20 morti Due giornalisti uccisi a Khan Yunis Uno è il figlio del giornalista eroe Wael Al-Dahdouh

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ancora sangue sue in. Almeno 16 persone sono morte ieri sera nei bombardamenti israeliani nella Striscia. A rendere noto il bilancio l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo fonti locali 12 civili sono statie altri 50 feriti in un attacco contro un appartamento della città meridionale di. L’esercito israeliano ha stabilito che è stato invece un attentato l’attacco armato incontro un’automobile guidata da un arabo-israeliano, che è rimasto ucciso. A riferirlo la radio pubblica Kan, secondo cui a breve distanza dal luogo della sparatoria è stata trovata la automobile degli attentatori, data alle fiamme. L’esercito – secondo la emittente – sta cercando di catturare gli attentatori e ha chiuso alcuni ingressi alla vicina città di ...

Almeno 16 persone sono morte e altre 50 ferite ieri sera in nuovi bombardamenti sulla Striscia di. Altre 6 sono rimaste uccise stanotte in unin Cisgiordania: ferite anche 4 guardie di ...Sono 16 le vittime deidella notte a. Un attacco aereo ha ucciso sette palestinesi a Jenin , in Cisgiordania, dove è stata ferita a morte una agente di frontiera israeliana. E un arabo - ...Altri due giornalisti uccisi nei raid di Israele nella Striscia di Gaza: una delle vittime, confermano fonti concordanti, è il figlio del capo dell'ufficio di corrispondenza dell'emittente Al Jazeera ...Il capo della diplomazia Usa, che discuterà col sovrano anche il problema degli aiuti agli abitanti della Striscia di Gaza, ha anche in programma una ... fra Israele e Libano dopo l’uccisione in un ...