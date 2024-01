Raid di Israele su Striscia Gaza e Cisgiordania | oltre 20 morti

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Sono20 itra ladie lain seguito ad attacchi dinell'ambito dell'offensiva lanciata dopo gli attacchi compiuti il 7 ottobre da Hamas. Sei palestinesi sono rimasti uccisi in unaereo israeliano a Jenin, insecondo quanto riferisce il ministero della Sanità dell'Autorità palestinese, citato dal Times of Israel. Almeno 16 palestinesi sono invece stati uccisi e altri 50 feriti dopo due attacchi dell'esercito israeliano contro la città di Khan Younis e il campo profughi di al-Maghazi. Il primo degli attacchi ha colpito una casa di Khan Younis che ospitava un gran numero di sfollati, uccidendo dodici civili e ferendone altri 50 in varia misura, ...

07 gen 05:43 Raid aereo di Israele su Jenin, in Cisgiordania: 6 morti Un attacco aereo israeliano ha ucciso sei persone a Jenin, in Cisgiordania. ... (247.libero)

Sei palestinesi sono rimasti uccisi a Jenin, in 16 in seguito ad attacchi a Khan Younis e al campo profughi di al-Maghazi Sono oltre 20 i morti tra ... (sbircialanotizia)

...di Gaza e la Cisgiordania in seguito ad attacchi dinell'ambito dell'offensiva lanciata dopo gli attacchi compiuti il 7 ottobre da Hamas. Sei palestinesi sono rimasti uccisi in unaereo ...Sono 16 i morti deidella notte a Gaza. E un arabo - israeliano è stato ucciso in una ... Hezbollah ha rivendicato il lancio di una sessantina razzi nel nord dicome "risposta iniziale" all'...Almeno 16 persone sono morte ieri sera in bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, rende noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo fonti locali citate dalla Wafa, 12 civili sono stati ...Il conflitto tra Israele e Hamas è arrivato al giorno 93, continuano i raid su Gaza: il bilancio delle vittime ...