Ragazza 16enne stuprata nel metaverso | l' allarme dall' Inghilterra | indossava un visore quando il suo avatar è stato circondato

(Di domenica 7 gennaio 2024) I dettagli stanno emergendo con il contagocce ma su un punto la polizia britannica, che sul caso ha appena aperto un fascicolo, non ha dubbi: si tratta del «primo stupro virtuale di...

Mesi di stalking quotidiano Il giovane controllava ogni movimento della 16enne costringendola a estenuanti videochiamate per sapere costantemente ... (247.libero)

...si recò a scuola per aggredire il professore dopo che la studentessa gli inviò un messaggio sul cellulare parlando di 'attezioni' ricevute dal docente. In base quanto accertato laquel ......compagnaha chiamato i carabinieri , denunciando le costanti minacce e botte da parte dell'uomo, con cui ha un figlio di 4 mesi . Le violenze documentate col cellulare dalla vittima La,...Nel Regno Unito è scattata la prima inchiesta su un caso di abusi sessuali nel metaverso . Alla violenza virtuale è seguita infatti una denuncia che ha portato la polizia… Leggi ...I dettagli stanno emergendo con il contagocce ma su un punto la polizia britannica, che sul caso ha appena aperto un fascicolo, non ha dubbi: si tratta del «primo stupro virtuale ...