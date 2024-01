Ragazza 16enne stuprata nel metaverso | l' allarme dall' Inghilterra | indossava un visore quando il suo avatar è stato circondato

La polizia inglese ha aperto un'indagine sul "primo stupro virtuale di gruppo" dopo che unasotto i 16 anni è stata circondata e abusata da altri avatar maschili nel Metaverso. La giovane stava utilizzando un visore per accedere alla realtà aumentata quando ha subito l'accerchiamento....si recò a scuola per aggredire il professore dopo che la studentessa gli inviò un messaggio sul cellulare parlando di 'attezioni' ricevute dal docente. In base quanto accertato laquel ...È stata una grande lezione di vita. Pur essendosi ritrovato in carrozzina da un giorno per l'altro e per un ragazzo di 16 anni non è certo una cosa semplice». Greta Giugie è la mamma di Leonardo ...È stato fermato uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne milanese già in carcere per aver teso, alle 2 dello scorso 4 gennaio, un filo di acciaio ad altezza d'uomo in ...