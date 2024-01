Rafael Nadal salterà gli Australian Open 2024 | arriva il forfait dopo i problemi a Brisbane

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nuovo stop e nienteper. Il problema fisico accusato all’anca durante il terzo set del quarto di finale dell’ATP 250 dicontro Jordan Thompson è stato confermato da una risonanza magnetica effettuata a Melbourne, portando il fuoriclasse spagnolo alla decisione di rinunciare al Majoro per guarire completamente e concentrarsi sulla preparazione per la stagione sulla sua amata terra rossa. “Ciao a tutti, durante la mia ultima partita aho avuto un piccolo problema ad un muscolo che come sapete mi ha fatto preoccupare. Una voltato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho un micro strappo su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho ...

A cura di Michela Curcio AL VIA UNA GRANDE STAGIONE DI TENNIS SU SKYA giugno compirà 38 anni, ma se esiste qualcuno in grado di compiere un ennesimo miracolo sportivo, risponde al nome ...A cura di Michela Curcio AL VIA UNA GRANDE STAGIONE DI TENNIS SU SKYA giugno compirà 38 anni, ma se esiste qualcuno in grado di compiere un ennesimo miracolo sportivo, risponde al nome ...Rafael Nadal non disputerà gli Australian Open. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista spagnolo attraverso i suoi profili social. Il messaggio ha in un certo senso confermato le preoccupazioni del ...Lo spagnolo ha annunciato il forfait per il primo Slam della stagione. Era tornato in campo a Brisbane dopo un’assenza di un anno ...