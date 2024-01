Questo manifesto? Uno scandalo nel Pd | scoppia la guerra tra i dem | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Putin chiama, i sindaci pd rispondono «da» (sì, in russo) alla concessione di sale pubbliche per incontri a base di propaganda russa. Salvo poi scornarsi fra di loro per posizioni diverse sull'invasione russa in Ucraina. È il caos, aumentato dal ribaltamento dei ruoli: ora i filo-russi non sono più quelli di destra. Chi strizza l'occhio all'invasore con improbabili teorie pacifiste, oggi è casomai la sinistra. Ecco allora che da Modena a Lucca, da Bologna fino a Milano, i contestati incontri “culturali” putinisti aumentano nel nostro Paese, in particolare nei Comuni, sarà un caso, guidati da primi cittadini dem (ad eccezione di Lucca). Sono quattro le date di propaganda filo-russa in programma a gennaio. E c'è già chi, sempre a sinistra, contesta le scelte dei colleghi di partito di prestare il fianco (o meglio, le sale) ai russi. «L'Italia è oggetto di una campagna di disinformazione ...