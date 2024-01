Queste 14 serie tv di fantascienza mostrano il meglio che questo genere possa offrire

Leggi su gqitalia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Forse non sono ilpiù prodotto, per via dei grossi costi che impongono, ma letv diper molti sono il migliordi evasione possibile e percontano comunque parecchi titoli, in aumento quanto la nostra corsa a vivere il futuro immaginato nel nostro presente. Nel 2024, per esempio, tra i nuovi show più attesi ci sono l'adattamento per il piccolo schermo del cult di Liu Cixin Il problema dei tre corpi, la versione tv di Alien e un sequel di Blade Runner (anno 2099), ma prima, già a febbraio, arriverà su Apple Constellation, dramma di un'astronauta che al ritorno sulla Terra non trova gran parte delle persone e delle cose che aveva lasciato. Anzi, sembra che non siano mai esistite. Ora, alledistopiche sarà dedicato un capitolo a parte (se lo ...