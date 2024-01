Quattro libri imperdibili di Murakami | tra cui Norwegian Wood | Kafka sulla spiaggia | e altri

(Di domenica 7 gennaio 2024) Buona domenica cari lettori! Con oggi siamo alla quarta puntata di questa rubrica di video-recensioni di. Oggi parliamo dititoli letterari di un autore giapponese estremamente celebrato e apprezzato in tutto il mondo, Haruki. Isono davvero uno più bello dell'altro. Il primo che trattiamo, "", è forse il più impegnativo, ma non per questo il più noioso, anzi. Ogni libro diviene tessuto con uno stile di scrittura morbido e soave, accompagnando ogni pagina da una brezza leggera che invoglia il lettore a volersi addentrare sempre più in profondità con la trama. Ma non lasciatevi influenzare dalla sua penna leggiadra,sa come creare dei colpi di scena e degli ...

Lidia era una ragazza tutta casa, famiglia e. Una "Albachiara", per dirla con il nome di una ... Dietro alle sbarre c'è rimasto per quasianni, fino all'assoluzione in Appello e poi la ...Come se non dovessi essere io, che lo seguirò per i prossimigiorni, a dover rompere il ... da quantiha nella sua libreria a se ha mai assaggiato i grilli (non sanno di "nothing", ...Pomeriggio tra libri, vini, prodotti dell'eccellenza gastronomica gardesana e lombarda.È quello scritto dall'artista e scrittrice Jenny Odell, per riscoprire “una vita oltre l'orologio” nell'era della produttività a tutti i costi ...