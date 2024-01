Quattro libri imperdibili di Murakami | tra cui Norwegian Wood | Kafka sulla spiaggia e altri

Leggi su panorama

(Di domenica 7 gennaio 2024) Buona domenica cari lettori! Con oggi siamo alla quarta puntata di questa rubrica di video-recensioni di. Oggi parliamo dititoli letterari di un autore giapponese estremamente celebrato e apprezzato in tutto il mondo, Haruki. Isono davvero uno più bello dell'altro. Il primo che trattiamo, "", è forse il più impegnativo, ma non per questo il più noioso, anzi. Ogni libro diviene tessuto con uno stile di scrittura morbido e soave, accompagnando ogni pagina da una brezza leggera che invoglia il lettore a volersi addentrare sempre più in profondità con la trama. Ma non lasciatevi influenzare dalla sua penna leggiadra,sa come creare dei colpi di scena e degli ...