Quanti punti perde Rafael Nadal saltando gli Australian Open? Scivolone nel ranking ATP | la nuova classifica

(Di domenica 7 gennaio 2024)non parteciperà agli2024, primo Slam della stagione che scatterà domenica 14 gennaio. Il tennista spagnolo non calcherà il cemento di Melbourne dopo aver accusato un problema all’anca durante il quarto di finale del torneo ATP 250 di Brisbane, dove è stato sconfitto dal padrone di casa Jordan Thompson. Il fuoriclasse iberico ha dunque dovuto rinunciare al grande evento per unacriticità fisica, dopo essere rimasto lontano dai campi per un anno. Un dichiarato micro strappo a un muscolo impedisce al 37enne di essere competitivo al massimo livello, tra l’altro in partite al meglio dei cinque set. Il 22 volte vincitore di Slam tornerà ora in Spagna per curarsi e recuperare in vista dei due appuntamenti per lui più importanti in questa stagione: il Roland Garros e le ...