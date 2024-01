Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Wengen e Altenmarkt | programma | tv | date | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) Messi in archivio i primi due fine settimana didel nuovo anno (Adelboden e Kranjska Gora) è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2024. Le donne saranno di scena sulle nevi austriche di-Zauchensee dove saranno le prove veloci a farle da padrone. Nel lungo fine settimana, infatti, vedremo ben tre. Si tratterà di due superG e una discesa. Il primo superG sarà il recupero di quello che non si è potuto disputare a Sankt Moritz ad inizio dicembre. Il comparto maschile, invece, sarà impegnato asul Lauberhorn. Anche in questo caso saranno gli “Uomini Jet” a dominare la scena con due discese, una sarà quella che non si era disputato ad inizia stagione a Beaver Creek, mentre domenica si chiuderà il ...