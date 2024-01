Quando inizia il Tour Down Under 2024? Date | tappe | programma | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) La stagione del grande ciclismo è ormai alle porte. Dopo l’antipasto dei Campionati Nazionali Australiani, dove Luke Plapp ha firmato una bella doppietta tra cronometro e prova in linea, gli appassionati stanno aspettando le prime schermaglie in campo internazionale. Il Worldsi aprirà con il, che andrà in scena in Australia dal 16 al 21 gennaio. La corsa ain terra oceanica è ormai giunta alla sua 24ma edizione, lo scorso anno si impose Jay Vinel’evento ritornò in calendario dopo un paio di appuntamenti saltati a causa della pandemia. Sono insei frazioni, tutte in linea. Non sono infatti previste cronometro in questo appuntamento. Gli atleti dovranno affrontare complessivamente 824,6 chilometri. Le prime due giornate si ...