Qual è la nuova classifica di Matteo Berrettini? Il ranking ATP verso gli Australian Open | allo Slam può solo guadagnare

(Di domenica 7 gennaio 2024)ha sciolto le riserve e ha preso l’aereo alla volta di Melbourne, per prendere parte agliche scatteranno domenica 14 gennaio. Il tennista italiano sarà dunque della partita in occasione del primodella stagione e tornerà in campo a più di quattro mesi di distanza dall’ultimo incontro disputato (secondo turno degli US, quando si ritirò per infortunio). Il romano farà il proprio debutto in questa annata agonistica, visto che ha dovuto rinunciare al torneo ATP 250 di Brisbane a causa di un problema al piede. L’auspicio è che l’ennesima criticità fisica degli ultimi due anni si sia risolta e che il 27enne possa davvero esprimersi al meglio sul cemento della localitàa. Il finalista di Wimbledon è nel frattempo ...