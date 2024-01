“Provavano a scaldarsi con un braciere” | tre morti di asfissia in uno stabile abbandonato

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tre persone senzatetto, di origine africana, hanno trovato la morte la scorsa notte, 6 gennaio, per esalazioni di monossido di carbonio. I tre avevano improvvisato una brace all’interno dellodell’ex istituto per ciechi Configliachi di via Guido Reni a Padova, nel quartiere di Arcella.Leggi anche: L’auto precipita nel Lago di Como, dueVilla Configliachi in via Reni a PadovaUnoe mai riqualificato Le forze dell’ordine e il personale sanitario, allertati questa mattina dagli altri occupanti abusivi di Villa Configliachi, hanno constatato la morte dei tre, senza segni di violenza. Trovati i resti di unche avrebbero saturato l’ambiente. Villa Configliachi è stata per molto tempo la sede dell’istituto per ciechi di Padova. ...