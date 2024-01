Pronovias | la collezione “The Party Edit 2024” tra modernità e raffinatezza

(Di domenica 7 gennaio 2024)Group, leader mondiale nel settore della sposa di lusso, lancia“The”. L’ultima linea di abiti da cerimonia trae ispirazione dalle tendenze dell’haute couture che hanno sfilato sulle passerelle internazionali, assorbendole nel DNA del marchio. “Volevamo riportare in auge il sexy con cutout audaci, spacchi sensuali e i dettagli asimmetrici che stiamo vedendo sulle passerelle“- ha dichiarato il designers team diGroup- “Per creare capi gioiosi e sensuali, ma audaci e indimenticabili”. Lasi compone di 40 pezzi, 16 abiti per la “madre della sposa” e 24 abiti da cocktail per le occasioni formali e presenta una serie di stili elettrizzanti e di grande impatto, con vari gradi di audacia e una palette di colori ...

...in una gamma di sofisticati abiti da sera firmati Marchesa e realizzati in esclusiva per. Adatta a matrimoni, feste di fine anno e occasioni speciali, laè l'evoluzione dello ...Nicole Milano, marchio leader del settore bridal, presenta unadi abiti da cerimonia (e non solo) che puntano tutto sul colore È uno dei nomi di punta nel portfolio diGroup in fatto di abiti da sposa, ma il mondo di Nicole Milano ha ancora ...