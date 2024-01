Project Manager

(Di domenica 7 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 12/12/2023 SETTORE: EngineeringSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda cliente settore tessile: un\a PROJET. La figura selezionata dovrà gestire in modo ottimale i progetti che gli sono stati affidati in accordo con i clienti, prestando una particolare attenzione al rispetto delle tempistiche pattuite, dei costi e della qualità finale del lavoro. Requisiti richiesti: -Laurea in Discipline Informatiche/ingegneristiche o Economiche; -Ottime doti comunicative e relazionali; -Ottime doti organizzative, problem solving, proattività e capacità di assunzione responsabilità legate al ruolo; -Conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì. Inquadramento e retribuzione commisurati alla professionalità del profilo richiesto. Luogo di lavoro: Umbertide (PG). CANDIDATI PER ...

