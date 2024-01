Prima Pagina IN Edicola | Tuttosport inaccettabile su Inter-Verona

(Di domenica 7 gennaio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Il VAR cieco.campione d’inverno ma il 2-1 andava annullato. Polemiche e accuse: non vista la gomitata di Bastonidel gol di Frattesi la 93?. Ilsi ribella: «Errore grave e ingiustificabile». Segna Lautaro Martinez, pari di Henry che sbaglia poi il rigore del 2-2 nel maxi-recupero. Allegri fa i conti: «Scudetto a 96». Djalò dice sì e chiama Weah: Giuntoli pronto a beffare ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter . Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari dedica unaa smontare 'le affermazioni che non ... il quotidiano se la cava con una previsione: 'o poi una manovra correttiva ci sarà'. Lo stesso ...A raccontarlo è la stessa Roya paragonando il luogo delle frustate, lasezione della Procura ... ha raccontato Roya sulla suaFacebook con l'hashtag "Jin, Jiayn, Azadi", spiegando che una ...Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al nuovo acquisto del Napoli, Pasquale Mazzocchi: "Mazzocchi sarà la sveglia per chi si è addormentato".Il 25 gennaio Kenneth Smith, 58 anni, condannato per un omicidio commesso quando ne aveva ventitre, diventerà il primo uomo in America… Leggi ...