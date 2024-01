“Prima danza | poi pensa Alla ricerca di Beckett” | il nuovo film di James Marsh

Elisabetta Canalis parla per la prima volta dell'ex marito Brian Perri e del nuovo fidanzato In un'intervista la showgirl ha ammesso che non si aspettava la fine del matrimonio con Brian Perry («ma abbiamo uno splendido rapporto, anche per il ... (vanityfair)

“Il nostro gioiello di Natale”. Il volto di Canale 5 papà per la prima volta : la fidanzata è incinta Enorme felicità per i fan del volto di Canale 5, che sarà papà per la prima volta nella sua vita. L’annuncio a ridosso del Natale ha fatto impazzire ... (caffeinamagazine)