Politano pronto al rinnovo con il Napoli | cifre e dettagli

Recuperati in extremis, invece, Juan Jesus e. Dall'altra parte il Torino vorrà ritrovare i ... Una vittoria di misura targata Duvan Zapata, il grande ex della partita,a fare ancora una ...Mercato Napoli,il rinnovo perTuttavia, come si legge su Il Mattino oggi in edicola, il giocatore alla fine firmerà con gli azzurri. La società sta infatti preparando la bozza di ...In attacco Politano è pronto dopo un paio di allenamenti in gruppo e quindi Lindstrom, Zerbin ed uno tra Raspadori e Simeone (resta in vantaggio l'ex Sassuolo per la titolarità), saranno gli unici ...Napoli-Udinese, accordo a 25 milioni per Samardzic: il giovane talento serbo pronto a sostituire Zielinski. Tutti i dettagli dell'operazione.