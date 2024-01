Politano | la sua involuzione è figlia del nullismo mazzariano Lobotka | da Pirlo a Montervino è un attimo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 gennaio 2024) Gollini: È tra i pochissimi a salvarsi. Non può niente sui tre gol, si prende i fumogeni quasi in testa ma resta calmo ed evita il peggio. Dalla sua area vede granata arrivare da ogni parte. Martire per caso. 6 Di Lorenzo: Nemmeno lui ha più la forza di trascinare i compagni. Nel primo tempo serve un assist gol a Raspadori. Nel secondo tempo nella girandola dei moduli non sa più dove si trova e cosa stia facendo. Sparito. 5 Rrahmani: Sembra un panda vintage in tangenziale. Lo sorpassano tutti. Il Torino non ha fatto alcuna fatica nella nostra area. Ha la faccia mortificata, gli si riconosce l’attaccamento, ma è smarrito, andato, perso. Crollato. 4,5 Juan Jesus: Non è colpa sua. Lo diciamo ogni volta, non può giocare titolare ogni partita. Non l’ha mai vista, si arrangia ma dalle sue parti crossano tutti. Inadatto. 4.5 Mario Rui: Bellanova lo bullizza, salva un gol con una diagonale ...