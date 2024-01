Polemiche a Capistrello per Simboli della X Mas nelle Calze della Befana

(Di domenica 7 gennaio 2024) L'Aquila - Genitori indignati: "Un insulto ai 33 martiri uccisi dai nazisti". Il sindaco si difende Una controversia è esplosa ain seguito alla scoperta diX Mas, appartenenti alla flottigliaRepubblica Sociale Italiana, all'interno delledistribuite annualmente ai bambini residenti dal Comune. Genitori indignati hanno denunciato l'accaduto sui social, definendolo "uno scandalo e uno schiaffo ai 33 martiri diuccisi dalle SS naziste durante la ritirata". Il sindaco Francesco Ciciotti ha prontamente risposto, difendendo l'amministrazione comunale e affermando di non essere stato informato sul contenuto delle, in ...

