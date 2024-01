Pippo sogna lo scherzo alla Juve senza Fede del nemico Allegri

Ha sorriso e fatto spallucce con chi l'ha accostato aInzaghi , uno dei suoi idoli quando era bambino, per il gol segnato al Bologna e ha girato meriti e complimenti al compagno di squadra ......questo tipo di infortuni non è mai troppa ed i tempi potrebbero allungarsi per non rischiare di perdere più a lungo l'ala teatina che è centrale tanto per l'Olimpia quanto per l'Italbasket che...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Sono passati quarant'anni dalla scomparsa del noto giornalista siciliano, Pippo Fava, ucciso dalla mafia la sera del 5 gennaio 1984.