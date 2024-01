Piombino Un uomo ha aggredito | per futili motivi | un infermiere nel pronto soccorso

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ancora sanitari nel mirino. A(Livorno) unha, per, unnel. L’aggressore è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate. L’ha riportato una prognosi di 5 giorni. L’aggressore si trovava alcome accompagnatore di un’altra persona da visitare. A quanto si apprende un disaccordo per le indicazioni sulle procedure da seguire all’interno della struttura, avrebbe fatto scattare l’aggressione nei confronti dell’del

