Pioli su Empoli Milan | «Abbiamo giocato bene Guardare avanti»

(Adnkronos) – Il Milan vince 3-0 sul campo dell’Empoli oggi 7 gennaio 2024 nel match in calendario per la 19esima e ultima giornata della Serie A. ... ()

Così Stefanocommenta la vittoria del suo Milan a. Per la seconda parte del campionato "serve un girone nettamente superiore rispetto a quello di ritorno dell'anno scorso. Quest'anno ...L'prova a reagire, sfruttando soprattutto la rapidità di Cambiaghi e Baldanzi. Gli uomini di, però, concedono molto poco e trovano anche la rete del 2 - 0 al 31 su calcio di rigore. Il ...(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 07 GEN - 'Dobbiamo stare sempre attenti, per tutta la partita. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa: per ...Grazie alle reti di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè il Milan ha battuto 0-3 l' Empoli, salendo a quota 39 punti in classifica. Al termine della partita il difensore rossonero Theo Hernandez è ...