Piemonte | valanga in val Formazza | si teme siano coinvolti escursionisti

commenta Inunasi è staccata in val Formazza , nel Verbano - Cusio - Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti. Lo riferisce il Soccorso alpino Valdossola. L'area interessata è ...... seconda piazza per Bagioli, che in precedenza aveva vinto il Gran. Il Team Europe vince a ... L'under 21 di Nunziata acontro San Marino nelle qualificazioni all'Europeo di categoria; ...Il Soccorso alpino al lavoro con squadre da terra e un elicottero. La slavina si è staccata nella zona tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo ...Una valanga si è staccata in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdossola. L'area interessata è quella tra il lago ...