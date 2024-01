Piemonte | valanga in Val Formazza | almeno due le persone coinvolte Ricerche dei soccorritori in corso

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sarebberodue lenellache si è staccata intorno a mezzogiorno in val, nel Verbano-Cusio-Ossola. Laè arrivata fino al lago del Toggia, a circa 2.200 metri di quota, dove istanno concentrando le. Ed è proprio dalla zona del lago che arriva infatti il segnale Artva trasmesso dagli strumenti utilizzati dagli alpinisti in caso di. La situazione è difficile. Per lenel lago sono stati attivati anche i vigili del fuoco. «I nostri ospiti stamattina sono scesi tutti, ma qua c’è tanta gente che sale senza neanche passare dal rifugio», dichiarano all’ANSA dal rifugio ‘Maria Luisa’, che si trova a quota 2.157 metri. «È successo qualcosa in ...

commenta In Piemonte una valanga si è staccata in val Formazza , nel Verbano - Cusio - Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti . Lo ... (247.libero)

oggi " domenica 7 gennaio " pochi minuti dopo mezzogiorno in alta valle Formazza , tra il ... E' la punta più settentrionale del, tra l'Ossola e la Svizzera. Sembrerebbero due le persone ...in val Formazza, nel Verbano - Cusio - Ossola , incon due le persone coinvolte, una delle quali è stata ritrovata morta annegata, trascinata dalla massa nevosa nelle acque del lago ...Una valanga si è staccata nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 gennaio, in alta Valle Formazza. La slavina è caduta nella zona compresa tra il lago Toggia e il passo San Giacomo, ad oltre 2.000 ...Valanga in alta valle Formazza: trovato il corpo senza vita di un alpinista. Ricerche ancora in corso ...