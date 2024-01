Picchiato e buttato in un fossato nel beneventano Il processo bombe a Colliano ad una svolta

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di ieri, sabato 6 gennaio 2024. Avellino – Vittoria roboante per l’Avellino. La squadra di Michele Pazienza batte 0-5 il Latina. La squadra irpina si tiene in scia dopo le vittorie di Picerno e Casertana. (LEGGI QUI) Benevento –in prossimità dello svincolo di Benevento e lasciato privo di sensi in un. E’ la disavventura è capitata a un lavoratore di Casapesenna prima che si chiudesse il 2023. (LEGGI QUI) Caserta – Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri a Lusciano (Caserta) dopo essersi recato, alla vigilia dell’Epifania, a casa della ex compagna e averla insultata e minacciata di morte. (LEGGI QUI) Napoli – In quattro si dimettono dallo staff del sindaco Gaetano Manfredi, tra loro il consigliere Carlo Puca. Con lui, ...

Un 29enne è stato arrestato per avere violentato una sua coetanea a Roma il 25 dicembre scorso. "Vediamoci, ti voglio regalare ... - continua - gli tiravo calci ma lui mi hasul letto ...L'uomo avrebbee minacciato di morte la donna che, per risposta, lo avrebbefuori di casa. La donna, pochi giorni dopo, così come testimoniato in aula, avrebbe notato però una sua ...La chiusura di questo banner mediante la selezione dell’apposito comando, la X in alto a destra, comporta il permanere delle impostazioni di default, senza pregiudicare la continuazione della ...Racconta di non aver ancora capito che cosa sia accaduto. Ricorda solo di essere stato picchiato. Più che altro glielo ricorda «il dolore che ancora provo e che spero mi passi molto presto», dice il p ...