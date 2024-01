Picchia e violenta la moglie | braccialetto elettronico per 31enne a Catania

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Biancavilla, nel catanese, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. Il gip del tribunale etneo ha emesso così un provvedimento della misura cautelare degli arresti domiciliari e ilper il. L'uomo avrebbeto e maltrattato ladi 30 anni davanti ai figi di 8 e 10 anni. Gli abusi sarebbero stati ‘tollerati’ dalla donna per quieto vivere ma, soprattutto, per il timore di poter essere allontanata dai figli come più volte paventatole dal marito. La coppia aveva intrapreso un percorso di convivenza da circa 13 anni, poi culminato 6 anni addietro nel matrimonio, ma la donna, suo malgrado, sin dall'inizio sarebbe stata succube delle intemperanze del ...

