Piano scolastico | Altairpinia tra contenti e delusi

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Nell’accogliere con soddisfazione la delibera della Regione Campania che accorpa, come da nostra proposta, il liceo scientifico De Sanctis di Caposele all’istituto “Vanvitelli” di Lioni, restiamo basiti di fronte all’acredine di alcuni e alla chiusura mentale di altri che, anziché gioire con noi per una vittoria di territorio, banalizzano la questione ponendola a servizio di sterili dispute paesane e campanilistiche. Ringraziamo l’assessora all’Istruzione Lucia Fortini, infatti, per aver compreso appieno le ragioni della nostra proposta consentendo all’intera comunità dell’Alta Irpinia di conservare intatto il numero delle autonomie scolastiche, senza indebolire nessuna realtà, anzi potenziandole”. Lo dichiarano in una nota congiunta i sindaci di Lioni e Caposele, Yuri Gioino e Lorenzo Melillo, all’indomani dell’approvazione del nuovo...

In dirittura d'arrivo il piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2024/25 della Regione Campania . Ufficialmente la consegna è ... (ilmattino)

... inseriti nelTriennale per l'Offerta Formativa dell'istituto. Bando comma 389 Bando comma 390 LA NOTA Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news ...... in pratica la realizzazione di un sistema integrato di strumenti utili a realizzare undi ...le proprie strutture bibliotecarie e quello di favorire l'integrazione tra il curricoloe i ...Domani inizia un nuovo anno scolastico con accorpamenti imposti dalla legge. Perugia non è stata interessata, ma Assisi, Terni, San Giustino e Todi-Marsciano sì. L'operazione è avvenuta nel rispetto d ...Il Governo ha rimandato di un anno il dimensionamento scolastico, salvaguardando l'autonomia dei due istituti comprensivi di Orbetello e Magliano. Una buona notizia per i cittadini, che ringraziano Re ...