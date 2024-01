Perché lo faccio Ricordate la giornalista in tv con la pistola? Un' amara verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) In Israele in tutto il 2022 il governo ha concesso 13mila licenze per il porto d'armi. La legge è sempre stata piuttosto severa, ma c'è stato un allargamento delle maglie. Dallo scorso 7 ottobre, giorno dell'atroce attentato di Hamas, a fine novembre - quindi in meno di due mesi- il governo di permessi ne ha approvati il doppio. Un'inchiesta del New York Post riporta che dall'indomani della strage a oggi sono state almeno 256mila le richieste presentate dai cittadini, e in Israele ci sono meno di 10 milioni di abitanti, bambini inclusi. Lital Shemesh, dopo il massacro compiuto dai terroristi islamici, conduce il suo programma con unache le sbuca dai pantaloni, dietro, vicino alla batteria del microfono. Shemesh, 40 anni, è una delle giornaliste televisive più conosciute in Israele, lavora da otto anni a Channel 14 dove conduce il talkshow delle 5 del ...