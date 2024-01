Per i piloti di Kiev anche due F-16 norvegesi

Leggi su panorama

(Di domenica 7 gennaio 2024) Sarà la Norvegia a fornire altri due caccia Lockheed-Martin F-16 biposto e una squadra di istruttori di volo per supportare l'addestramento deiucraini sul jet occidentale, con missioni che si svolgeranno in Danimarca. La decisione del governo di Oslo è quindi quella di seguire l'iniziativa di Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, tutti operatori dello F-16, di trasferire ale conoscenze per costituire una prima flotta pre-operativa. La Norvegia al momento non intende regalare né vendere i caccia multiruolo alle forze ucraine, bensì limitarsi a fornire istruzione e formazione. I velivoli fanno parte del lotto ritirato dal servizio alla fine del 2021 e in parte ceduto all'Argentina e alla Romania, perché sostituiti con esemplari di nuovi F-35. Dai depositi nei quali sono stati ricoverati e preservati, gli aeroplani e gli istruttori saranno ...