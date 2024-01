Pellegrini-Vecino | la Lazio fatica ma supera l’Udinese E ora punta la Champions

(Di domenica 7 gennaio 2024) Udine, 7 gennaio 2024 – Lama passa a Udine contro i padroni di casa, risultato finale del match valido per la 19ma giornata di Serie A, con la gara che termina sul punteggio di 1-2. I biancazzurri avevano chiuso in vantaggio il primo tempo, 0-1 il parziale, vantaggio arrivato quasi subito, al 12?, su punizione dovuta all’atterraggio di Isaksen da parte di Kristensen: va a retecon un preciso rasoterra chela barriera avversaria. Tre i minuti di recupero. Il pareggio delarriva nella ripresa con Walace, che intercetta la punizione di punizione di Lovric e la devia in rete battendo Provedel al 58?. Tornano in vantaggio gli ospiti conal 75? che aggancia bene il suggerimento di Felipe Anderson e manda all’angolo alto del palo destro. Cinque ...

