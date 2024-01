Pd e M5S spaccati alla meta “Il vero leader è Conte” | malumori a sinistra

(Di domenica 7 gennaio 2024) Caro direttore, ilpo, federatore del Pd: è lui ilincubo della principessa Schlein. Per tale ragione, la segretaria multigender del Pd ha trovato nella monogender Meloni un'alleata insperata. Le duedella politica italiana hanno stretto un tacito patto tra gentildonne per arginare la resurrezione dell'avvocato di Volturara Apulia. Schlein vuole guidare l'opposizione escludendo il grillino, mentre Meloni vuole evitare il confronto con il Movimento 5Stelle. La premier è consapevole di essere più abile di Elly su ogni piano e, proprio per questo, preferisce fronteggiarsi con lei anziché dover fare i conti con, che ormai il curriculum vitae se l'è fatto dav, rivelandosi un po' Azzeccagarbugli, un po' don Abbondio, un po' don Rodrigo. Una miscellanea di ...

... ma è una novità per quelli di sinistra, che sonofra chi comincia a capire il nesso fra ... Quindi lei pensa a uno schieramento di sinistra - centro in cui a federare sia ilNo, penso che ...Volevano aprire 'il parlamento come una scatoletta di tonno' (cit. Beppe Grillo, 2013). E alla fine, nella scatoletta, ci sono rimasti dentro loro. Si sono, han litigato, sono finiti sotto processo, qualcuno ha trovato un altro incarico, modello ripescaggio, all'ultimo minuto, di volata, in Europa o in Italia. Il limite dei due mandati sì - però,...La Sardegna è diventata un dispositivo ad orologeria sotto al tavolo della maggioranza di governo. Le Regionali si avvicinano e Fratelli d’Italia fa la voce del padrone (della coalizione) ormai da set ...I partiti sardi del centrodestra hanno scelto Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d’Italia, come candidato del ...