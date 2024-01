Pavard è tornato | e si vede! Ma in Inter-Verona gioia bloccata

(Di domenica 7 gennaio 2024) Benjamintorna titolare in(2-1) dopo due mesi. Il francese porta qualità nella retroguardia e si fa vedere anche nell’area avversaria. Con fortune opposte. RIENTRO DI LUSSO – Due mesi e due giorni dopo il bruttissimo infortunio di Bergamo, Benjamintorna finalmente in campo dal primo minuto. Esegna un filo diretto di continuità, dato che il francese sembra non essersi mai fermato. Portando la sua qualità in tutte le zone del (pessimo) campo. Confermandosi tuttavia un valore aggiunto soprattutto nella fase di possesso nerazzurra. QUALITÀ DOPPIA –si conferma subito un membro attivo nella fase di costruzione. Secondo quanto riporta il report ufficiale della Lega Serie A, il francese accumula 57 tocchi in 83 minuti di gioco ...

Partiamo dalla difesa dato che potrebbe scoccare l'ora del rientro dida titolare . Bisseck ... Senza l'ex Borussia la situazione sarebbe di emergenza totale In mediana Kaba èsu ......dell'ultima uscita con Bisseck preferito ancora anel trio di difesa, Darmian avanzato sulla corsia destra (in attesa di nuove dal mercato per il sostituto di Cuadrado e che Dumfries...Il ritorno di Pavard Pavard ha sottolineato l'importanza del suo ritorno in campo nel post partita. Ha espresso la sua felicità per la vittoria e per essere tornato al suo "posto preferito": in campo ...L'analisi di FcInter1908 su quanto accaduto al Meazza tra Inter e Verona: vittoria al cardiopalma per i nerazzurri ...