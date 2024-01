Patto di stabilità | più flessibilità ma occhio alla crescita Il commento di Rossi

Leggi su formiche

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il nuovodiconcordato il 20 dicembre scorso dall’Ecofin è il punto di partenza delle negoziazioni che avverranno nel Parlamento europeo per l’approvazione entro aprile 2024. Anche se la proposta del Consiglio non è da considerarsi definitiva, difficilmente verrà cambiata in maniera sostanziale. Le prime considerazioni da fare (o meglio, da ricordare) sono assolutamente ovvie, anche se la maggior parte degli osservatori nostrani sembra ignorarle o quantomeno trascurarle: le regole del nuovorimarranno in vigore per almeno un paio di decenni (al netto di eventuali cigni neri) e hanno come obiettivo principale di assicurare ladelle finanze pubbliche di tutti i paesi dell’Unione europea, obiettivo a sua volta cruciale per il mantenimento di un percorso di convergenza tra le economie ...