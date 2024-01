Passo falso dell' Udinese | perde 1-2 con la Lazio

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI - Terza vittoria consecutiva per unaritrovata, che passa anche in trasferta sul camporiportandosi momentaneamente in zona Europa. Alla Bluenergy Arena finisce 2-1 grazie alla zampata di decisiva di Vecino dopo che Walace era riuscito a pareggiare l'iniziale vantaggio di Pellegrini, al suo primo gol assoluto in Serie A. I biancocelesti di Sarri raggiungono i 30 punti in classifica scavalcando in un colpo solo Atalanta, Roma e Napoli, ma con i bergamaschi e i giallorossi attesi dallo scontro diretto in programma stasera. Passano una dozzina di minuti dal fischio d'inizio e i biancocelesti sbloccano subito la gara grazie al calcio di punizione dal limite di Pellegrini, che beffa Okoye sul suo palo con una rasoiata mancina non proprio irresistibile. Dopo aver trovato il vantaggio gli ospiti si mettono a gestire ...

Reduce daldi Marassi contro il Genoa di fine anno, l'Inter apre il suo 2024 tornando a vincere in maniera clamorosa contro l'Hellas Verona, grazie a un gol all'ultimo respiro di Frattesi e un rigore ...Senza mai un, lontano dai riflettori ma non dalla memoria dei militari del nucleo investigativo di Napoli. Lo hanno cercato per oltre 12 anni, fino a ieri pomeriggio, quando Qibini ...SERIE C - Passa la Torres ma quante emozioni! Una Recanatese ai minimi termini per le assenze lotta con ardore, rimonta per due volte, ma si arrende alla Torres in una sfida dalle infinite emozioni. N ...Gioiosa Ionica - Termina a reti inviolate la sfida tra Gioiosa Jonica e Sambiase valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Al Comunale di Gioiosa, i giallorossi non riescon ...