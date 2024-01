(Di domenica 7 gennaio 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Mondiale per club, Champions League, Europa League, Conference League, Qualificazioni europee ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i ...

...i granata sono comunque reduci da una vittoria in campionato e da 4 punti nelle ultime due. La Juventus, invece, vuole per l'ennesima volta rispondere all'Inter. La sfida è in programma, ......di Juricè Zapata. Quattro centri ottenuti davanti al popolo granata, in uno stadio dove il Toro ha conquistato sedici dei suoi ventiquattro punti ed e in serie positiva da quattro, con ...Sassuolo, dopo 26 gare termina la serie di partite con almeno un gol subito dei neroverdi. Lo stop all'emorragia arriva per merito di Andrea Consigli, migliore in campo contro la Fiorentina.LAZIO INFORTUNI - La Lazio sta per affrontare tantissime sfide in pochi giorni. Ecco il programma del club per prevenire gli infortuni ...